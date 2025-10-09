राज्य व जिल्हा सहकारी बँका आता बँकिंग लोकपालच्या कक्षेत

राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांनाही आता बँकिंग लोकपाल योजना लागू होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने तसे परिपत्रक काढले असून 1 नोव्हेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्य व जिल्हा बँकांच्या कोटय़वधी ग्राहकांना होणार आहे. राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी आरबीआयच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने 1995 साली बँकिंग लोकपाल योजना सुरू केली. ही योजना राष्ट्रीयीकृत व शेडय़ुल्ड बँकांच्या ग्राहकांपुरती मर्यादित होती. जिल्हा व राज्य सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना आपल्या बँकेविरुद्ध रिझर्व्ह बँकेकडे दाद मागता येत नव्हती. ही अडचण लक्षात घेऊन आरबीआयने लोकपालच्या कार्यकक्षेत वाढ केली आहे. त्यामुळे जिल्हा व राज्य बँका अधिक पारदर्शीपणे व जबाबदारीने हाताळतील, अशी आरबीआयची अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे बँकांच्या सर्व ग्राहकांना विशेषतः ग्रामीण भागातील ग्राहकांना दिलासा मिळेल. बँकांवरील त्यांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल, असे विद्याधर अनास्कर यांनी म्हटले आहे.