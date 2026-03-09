अबू धाबीमधील सर्वात मोठ्या हिंदू मंदिराला अलर्ट! युद्धादरम्यान BAPS मंदिर बंद

संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी अबू धाबी येथील BAPS हिंदू मंदिर सध्याच्या युद्धपरिस्थितीमुळे तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. मंदिर प्रशासनाने जाहीर केले की, सोमवारपासून पुढील सूचना येईपर्यंत भाविक आणि पर्यटकांसाठी मंदिर बंद राहील. याआधीचा आदेश ९ मार्च २०२६ पर्यंत वैध होता. त्यामुळे आता हे बंदर पुढील सूचना येईपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहे. तसेच या भागात अलर्ट असून सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीची राजधानी अबू धाबी येथील BAPS हिंदू मंदिर तात्पुरते बंद करण्यात आले आहे. मंदिर प्रशासनाने पुढील सूचना येईपर्यंत भाविक आणि पर्यटकांसाठी मंदिर बंद राहणार असल्याचे सांगितले. मात्र, मंदिरात दैनंदिन पूजा- अर्चा सुरू राहणार आहे. मंदिरात राहणारे स्वामी आणि संत मंदिरात नियमितपणे प्रार्थना आणि पूजा करत राहतील. मंदिर प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ते देश आणि जगातील सर्व लोकांच्या शांती, सुरक्षितता आणि कल्याणासाठी प्रार्थना करतील. मंदिराने जनतेला शांत राहण्याचे, कोणत्याही अफवा टाळण्याचे आणि शक्य तितके घरात राहण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारी संस्थांनी जारी केलेल्या अधिकृत सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन सर्वांना केले आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीच्या राजधानीत असलेले बोचनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण मंदिर (BAPS) हे युएईमधील सर्वात मोठे हिंदू मंदिर आहे. ते भारतीय वास्तुकला, संस्कृती आणि श्रद्धेचे एक अद्वितीय प्रतीक म्हणून उदयास आले आहे. सुमारे २७ एकरांवर पसरलेले हे मंदिर संकुल पारंपारिक नागर शैलीत बांधले गेले आहे, जे उत्तर हिंदुस्थानातील प्राचीन मंदिर वास्तुकलेचे प्रतिनिधित्व करते.
मंदिराची मुख्य रचना अंदाजे १३.५ एकर क्षेत्रावर बांधली गेली आहे. मंदिर २६२ फूट लांब, १८० फूट रुंद आणि १०८ फूट उंच आहे. त्याचे सात भव्य शिखर आणि पाच घुमट मंदिराची भव्यता आणखी वाढवतात. या भव्य मंदिराच्या बांधकामावर अंदाजे ७०० कोटी खर्च आले. या बांधकामात सुमारे ५०,००० घनफूट इटालियन संगमरवर, १.८ दशलक्ष घनफूट भारतीय वाळूचा दगड आणि अंदाजे १.८ दशलक्ष दगडी विटा वापरण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे, मंदिराच्या बांधकामात कोणतेही लोखंड किंवा स्टील वापरले गेले नाही. केवळ चुनखडी आणि संगमरवरापासून बनवलेली ही रचना हजारो वर्षे टिकेल अशी डिझाइन करण्यात आली आहे. मंदिराच्या बांधकामासाठी सुमारे ७०० कंटेनरमध्ये २०,००० टनांहून अधिक दगड आणि संगमरवर अबू धाबीला आणण्यात आले. या मंदिराचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विविध धर्मातील लोकांनी त्याच्या बांधकामात योगदान दिले आहे. BAPS ने सांगितले की मंदिराचे मुख्य वास्तुविशारद ख्रिश्चन आहेत, प्रकल्प व्यवस्थापक शीख आहेत, डिझाइनर बौद्ध आहेत, बांधकाम कंपनी पारसी समुदायाची आहे आणि प्रकल्प संचालक जैन आहेत.