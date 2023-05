आंदोलक कुस्तीपटूंचेही ‘स्माइल अॅम्बेसेडर’ व्हा! राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्यानं सचिनला करून दिली आठवण

क्रिकेटचा देव अशी ओळख असाणारा हिंदुस्थानाच महान क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर याला राज्य सरकराने ‘स्माइल अॅम्बेसेडर’ म्हणून नियुक्त केलं आहे. चेहऱ्यावर कायम हास्य ठेवणाऱ्या सचिनला राज्यात मौखिक स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानं ‘स्माइल अॅम्बेसेडर’ म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. यावृत्तानंतर त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मात्र त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते क्लाइड क्रास्टो यांनी सचिनला कर्तव्याची आठवण करून दिली. क्लाइड क्रास्टो यांनी दिल्लीत जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या कुस्तीपटूंच्या आंदोलनाची आठवण सचिनला करून दिली. भाजप सरकारनं त्याच्या खासदाराला वाचवण्यासाठी कुस्तीपटूंच्या चेहऱ्यावरील हास्य हिरावरून घेतलं आहे, त्या आंदोलकांच्या चेहऱ्यावर हास्य परतवण्यासाठी त्यांना पाठिंबा देणे आपलं कर्तव्य आहे, अशी आठवण देखील त्यांनी सचिनला करून दिली आहे.

Dear @sachin_rt, good to know that you are being appointed by BJP led Maharashtra government as “Smile Ambassador” for the State’s ‘Swachh Mukh Abhiyan’

But do you know that @BJP4India, to support their MP #BrijBhushanSharanSingh, has “Snatched the Smile” of our wrestlers? (1/2)

— Clyde Crasto – क्लाईड क्रास्टो (@Clyde_Crasto) May 30, 2023