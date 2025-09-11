परळी-बीड महामार्गावर हायवाची दुचाकीला धडक; सरपंचासह 8 वर्षांच्या नातीचा मृत्यू, आजी गंभीर जखमी

परळी-बीड महामार्गावर भीषण अपघात झाला आहे. हायवाने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरून सरपंचासह 8 वर्षांच्या नातीचा जागीच मृत्यू झाला, तर सरपंचांची पत्नी गंभीर जखमी झाली आहे. परळी तालुक्यातील पांगरी येथे ही घटना घडली. अपघातात जखमी झालेल्या महिलेवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. वसंत ताराचंद चव्हाण(वय – 55) आणि श्रुती विजय चव्हाण(वय – 8) अशी मृतांची नावे आहेत.

वसंत चव्हाण हे जळगव्हानचे सरपंच होते. ते नातीला घेऊन परळीतील दवाखान्यात उपचारांसाठी आले होते. उपचारानंतर बुलेटवरून घरी जात असताना पांगरी गावाजवळ भरधाव वेगातील हायवाने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. यात वसंत चव्हाण आणि श्रृती चव्हाण यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांची पत्नी कस्तुराबाई चव्हाण या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

