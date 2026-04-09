Beed accident news – रेणापूरजवळ भीषण अपघात, केजचे तहसीलदार राकेश गिड्डे ठार

बीड जिल्ह्यातील केज येथील तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचे गुरुवारी पहाटे लातूर जिल्ह्यातील रेणापूर जवळ झालेल्या एका भीषण रस्ते अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. या घटनेमुळे महसूल विभागात आणि संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी शोककळा पसरली आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, तहसीलदार राकेश गिड्डे हे आपल्या खासगी वाहनाने प्रवास करत होते. रेणापूर परिसरात त्यांच्या कारचा भीषण अपघात झाला. हा अपघात इतका भीषण होता की गाडीचा पार चक्काचूर झाला. या अपघातामध्ये राकेश गिड्डे गंभीर जखमी झाले होते. अपघातानंतर त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.