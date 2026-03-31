Beed News – झोका खेळताना गळफास बसला, नऊ वर्षाच्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू; माजलगावातील घटना

घरात झोका खेळताना गळ्याला अचानक फास बसल्याने एका नऊ वर्षाच्या मुलीचा दुर्दैवी अंत झाल्याची घटना बीड जिल्ह्यातील माजलगाव शहरात घडली. वृंदा समीर रुद्रवार असे या चिमुकलीचे नाव आहे. या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

शहरातील व्यापारी प्रदीप रुद्रवार यांचे खंडोबा मैदान परिसरात घर आहे. मंगळवारी महावीर जयंतीची सुट्टी असल्याने त्यांची 9 वर्षांची नात वृंदा ही आपल्या घरातील वरच्या मजल्यावर असलेल्या झोक्यावर लहान बहिणीसह खेळत होती. खुर्चीवर चढून झोका हातात घेत असताना खुर्ची खाली कलंडली आणि वृंदाला झोक्याचा गळफास बसला. यात वृंदाचा जागीच मृत्यू झाला.

मुलगी जेवायला खाली का आली नाही हे पाहण्यासाठी तिची आई वर आली असता तिला मुलीला गळफास बसल्याचे दिसले. मुलीला पाहून आईने हंबरडा फोडला. आईचा आवाज ऐकून आजी, आजोबा, वडील धावत आले. त्यांनी तात्काळ वृंदाला हॉस्पिटलला नेले, मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. वृंदा ईगलवुड शाळेत दुसरी वर्गात शिकत होती. तिच्या आकस्मित मृत्यूने रुद्रवार परिवारावर शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निर्दोष सुटका झाली म्हणून पूर्ण पगाराचा हक्क प्राप्त होत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

crime news new

विवस्त्र होऊन पूजा केल्यास कोट्यधीश होता येते! कानपूरमध्ये सासऱ्याचे सुनेशी असभ्य वर्तन

शाहरुख खानच्या ‘किंग’ला मध्य पूर्वेतील युद्धाचा फटका, दुबईमधील शूटिंग आता मुंबईत पार पडणार

उन्हाळ्यातील डिहायड्रेशनवर मात करण्यासाठी, आहारात काकडीचा समावेश करायलाच हवा

‘धुरंधर -2’ यू ट्यूबवर लीक, चाहत्यांनी केली कठोर कारवाईची मागणी

Kokan News – परशुराम घाटातील गॅबियन वॉलचे काम अंतिम टप्प्यात, 15 एप्रिलपर्यंत काम पूर्ण करण्याच्या कंत्राटदाराला सूचना

Jalna News – भरधाव आयशर टेम्पो झाडावर आदळला, अपघातात दोन जण ठार

महायुतीचा ‘वेगवान’ कारभार, रविवारीसुद्धा काम! आर्थिक वर्षअखेर निधी खर्चासाठी 3 दिवसांत काढले 500 जीआर

सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा, रुग्णालयातून डिस्चार्ज