बीड जिल्हा हादरला; परळीत अल्पवयीन मुलीला उचलून नेत सामूहिक अत्याचार, चार नराधम पोलिसांच्या ताब्यात

परळी रेल्वे स्थानकात सहा वर्षीय चिमुरडीवरील अत्याचाराची घटना ताजी असतानाच आणखी एक हैवानी कृत्य समोर आले आहे. एका अल्पवयीन मुलीला गल्लीतीलच चार विकृतांनी उचलून नेऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात चार नराधमांविरूद्ध संभाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. परळी शहरातील बरकतनगर भागात ही संतापजनक घटना घडली आहे.
पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बरकतनगर भागातील 12 वर्षीय मुलीला त्याच गल्लीत राहणाऱ्या चौघांनी रस्त्यातून उचलून नेले. नराधमांनी पीडितेला पांदणीत नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. चारपैकी दोन आरोपींनी तिच्यावर बलात्कार केला तर इतर दोघांना त्यांना मदत केली. एकाच वेळी दोघांनी अमानवी पद्धतीने पीडितेवर बलात्कार केला. या घटनेने संपूर्ण शहरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वीच घडलेले रेल्वे स्थानकावरील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण संपूर्ण राज्यभर चर्चेत असतानाच आणखी अशाच प्रकारच्या हैवानी कृत्याचे प्रकरण पुढे आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी आरोपीविरूद्ध संभाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अधिक तपास संभाजीनगर पोलीस करीत आहेत.