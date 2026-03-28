ऐन उन्हाळ्यात बिअर महागणार, मध्य पूर्वेतील युद्धाचा फटका

मध्य पूर्वेतील तणाव हा आता अधिक चिघळला असून, याचा थेट परीणाम मद्यपेयांच्या किमतींवर येऊन ठेपला आहे. येऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट आणि गॅसचा तीव्र तुटवडा यामुळे हिंदुस्थानमध्ये बिअर आणि इतर मद्यपेयांच्या किमतीत लवकरच लक्षणीय वाढ होऊ शकते. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’मधील एका अहवालानुसार, कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि वाहतुकीतील अडचणींमुळे मद्यनिर्मिती कंपन्यांच्या गणितात अडथळा निर्माण झाला आहे.

होर्मुझ हिंदुस्थानपासून हजारो किलोमीटर दूर असले तरी, जागतिक अर्थव्यवस्थेतील कोणताही देश त्याच्या परिणामांपासून सुरक्षित नाही. अहवालानुसार, हिंदुस्थान आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ९० टक्के तेल इतर देशांकडून खरेदी करतो. यापैकी निम्मा साठा अरुंद होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जातो. गेल्या ३० दिवसांपासून या भू-राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनली आहे. शिवाय, हिंदुस्थानात वापरला जाणारा बहुतेक एलपीजी कतार आणि सौदी अरेबियासारख्या आखाती देशांकडून आयात केला जातो. इराणने कतारच्या तेल आणि गॅस सुविधांवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे निर्यात क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. यामुळे गॅसची उपलब्धता कमी झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम आता सामान्य ग्राहकांना भोगावा लागणार आहे.

बिअरची बाटली तयार करण्यासाठी विविध प्रकारच्या कच्च्या मालाचा वापर केला जातो. कारखान्यांमध्ये भट्ट्या चालवण्यासाठी आणि उत्पादन प्रक्रिया चालू ठेवण्यासाठी गॅस आवश्यक असतो. गॅसच्या तुटवड्यामुळे, काचेच्या बाटल्या बनवणाऱ्या अनेक कंपन्यांचे कामकाज एकतर पूर्णपणे थांबले आहे किंवा त्यावर अंशतः परिणाम झाला आहे. ब्रुअर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार, काचेच्या बाटल्यांच्या किमतीत थेट २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

ही समस्या केवळ बाटल्यांपुरती मर्यादित नाही. लॉजिस्टिक्समधील विलंबामुळे बिअरचे कॅन बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ॲल्युमिनियमच्या पुरवठ्यातही व्यत्यय आला आहे. इतकेच नाही, तर तयार उत्पादनाच्या पॅकेजिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कागदी पुठ्ठ्या, टेप आणि बाटलीच्या लेबल्सच्या किमतीही गगनाला भिडल्या आहेत.

बिअर उत्पादन खर्चातील या प्रचंड वाढीमुळे दारू कंपन्यांवर मोठा दबाव आला आहे. ब्रुअर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे महासंचालक विनोद गिरी यांच्या मते, वाढता उत्पादन खर्च पाहता, जुन्या दरांवर कामकाज चालू ठेवणे आता शक्य नाही. संघटनेने हायनेकेन (युनायटेड ब्रुअरीज), कार्ल्सबर्ग आणि ॲनहायझर-बुश इनबेव्ह यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांसह आपल्या सदस्य कंपन्यांना विविध राज्य सरकारांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला आहे. या कंपन्या बिअरच्या दरात १२ ते १५ टक्के वाढीची मागणी करत आहेत. हे संकट अशा वेळी आले आहे, जेव्हा हिंदुस्थान उष्ण हंगामात प्रवेश करत आहे, म्हणजेच देशभरात बिअरची विक्री शिगेला पोहोचलेली असते. ट्रम्प यांनी युद्धविरामाचा प्रस्ताव दिला असला तरी, जमिनीवरील वास्तव हे आहे की हा संघर्ष कधी संपेल यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

तुमच्या अनुपस्थितीत निर्माण झालेली पोकळी कधीच भरून निघणार नाही, सुनेत्रा पवारांची अजितदादांसाठी भावनिक पोस्ट

आईच्या मृत्यूनंतरही ७ वर्षे लाटली पेन्शन; ‘जिवंत’ असल्याचे खोटे पुरावे देऊन मुलाने सरकारला लावला ४४ लाखांचा चुना

उद्या पश्चिम आणि मध्य मार्गावर मेगा ब्लॉक, वेळापत्रक पाहून घराबाहेर पडण्याचे आवाहन

सुरक्षा रक्षकाचा मुलगा चार वेळा नापास झाला, पाचव्या प्रयत्नात केली UPSC क्रॅक

सात पैकी सहा विमानतळ बंद, उत्तर प्रदेशातील जेवर विमानतळावरून अखिलेश यादव यांच्याकडून भाजपवर भ्रष्टाचाराचे आरोप

कदाचित पुढील तीन महिन्यांत LPG गॅस बंद होईल! मंत्री छगन भुजबळ यांचे सूचक विधान

नोकियात मोठी नोकरकपात, 14000 कर्मचाऱ्यांची जाणार नोकरी

पुण्यात पोलीस भरतीच्या वेळी मैदानी चाचणीत तरुणाचा मृत्यू

IPL 2026 – बांगलादेश सरकारचा यू टर्न, IPL सामन्यांच्या प्रक्षेपणावरील बंदी उठवली