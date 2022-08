बिहारमध्ये सत्तांतरानंतर ED, CBI ची छापेमारी; बहुमत चाचणीपूर्वी जदयू-राजद सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न

बिहारमध्ये जदयूने भारतीय जनता पक्षाचा हात सोडून आरजेडीप्रणित महागठबंधनचे सरकार स्थापन केले. सरकार स्थापन होऊन महिना होत नाही तोच सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) छापेमारी केली आहे. राजदच्या आमदार आणि दोन राज्यसभा खासदारांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे नितीश-तेजस्वी सरकारची आज बहुमत चाचणी असून तत्पूर्वीत ही कारवाई करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे.

ईडी आणि सीबीआयने बुधवारी सकाळी बिहार आणि झारखंडमध्ये छापेमारी केली. सीबीआयने नोकरीच्या बदल्यात जमीन (Land-for-Jobs Scam) या प्रकरणामध्ये राजदचे विधानपरिषदेचे आमदार सुनिल सिंह (Sunil Singh), राज्यसभा खासदार अशफाक करीम (Ashfaq Karim) आणि फयाज अहमद (Fayaz Ahmed) यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला आहे. या छापेमारीनंतर सुनिल सिंह यांनी जाणूनबुजून आपल्याला अडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला.

‘मला जाणूनबुजून अडकवण्याचा प्रयत्न होतोय. छापेमारीमध्ये काहीही सापडणार नाही. छापेमारीला घाबरून आमदार आपल्या पक्षात यावे म्हणून केंद्रीय संस्थांचा वापर केला जातोय’, असा आरोप सुनिल सिंह यांनी छापेमारीनंतर केला.

Bihar | “It is being done intentionally. There is no meaning to it. They are doing it thinking that out of fear, MLAs will come in their favor,” says Sunil Singh, RJD MLC and Chairman of Biscomaun Patna on CBI raid at his residence https://t.co/78PUrY0wti pic.twitter.com/gOvl1MQM5z

— ANI (@ANI) August 24, 2022