पुतीन भेटीआधी मोदींची झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा

सामना ऑनलाईन
|

शांघाय सहकार्य परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी भेट होणार आहे. त्या भेटीआधीच युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी आज मोदींशी फोनवर चर्चा केली. युक्रेन-रशियामधील संघर्षावर दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.

पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यालयाने एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली. ‘रशिया व युक्रेनचे युद्ध थांबून शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी हिंदुस्थान सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, असे आश्वासन मोदींनी झेलेन्स्कींना दिले.

झेलेन्स्की काय म्हणाले?

झेलेन्स्की यांनीही नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेला दुजोरा दिला. ‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युरोपियन नेत्यांशी झालेल्या चर्चेचा तपशील मोदींच्या कानावर घातला. आम्ही रशियाशी चर्चेला तयार आहोत, मात्र दोन आठवडे उलटून गेल्यानंतरही रशियाकडून सकारात्मक प्रतिसाद आलेला नाही,’ हेही त्यांनी मोदींच्या निदर्शनास आणले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

निवडक वेचक – जगातील सर्वात पातळ स्मार्टफोन येणार

कश्मीरच्या रियासी, रामबनमध्ये ढगफुटीने हाहाकार 24 तासांत 17 जणांचा मृत्यू; 32 भाविक बेपत्ता

‘डीजेमुक्त सोलापूर’साठी फक्त एक मिस कॉल द्या

पर्याकरणपूरक विसर्जनासाठी सोलापुरात 11 कुंड, 69 मूर्ती संकलन केंद्रे

इस्रायलच्या हल्ल्यात हुती पंतप्रधान ठार, अर्धे मंत्रिमंडळही मारले गेले!

Satara News – प्रदूषण नियंत्रणासाठी 11 संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

कोल्हापुरात गणेश आगमनप्रसंगी ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन, 354 मंडळांसह साऊंड सिस्टिम चालकांवर गुन्हे

ह्यूमन जीपीएस म्हणून ओळखला जाणारा दहशतवादी बागू खानचा खात्मा, 25 वर्षांत 100 हून अधिक घुसखोरीच्या घटनांमध्ये सहभाग

‘हॉटेल मटण-भाकरी’च्या नाकाखाली जुगारअड्डा, सांगोला पोलिसांची धाड; अडीच कोटींचा मुद्देमाल जप्त