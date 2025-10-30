खर्डीतील खड्डेमुक्त रस्त्यासाठी दिव्यांग बांधवांचे आज ‘भीक मांगो’

सामना ऑनलाईन
|

निधी अभावी शहापूर-सापगाव-मुरबाड रस्त्याचे काम गेल्या आठ वर्षांपासून रखडले आहे. रस्त्याची अक्षरशः चाळण झाली असून ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यावरून नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे हा रस्ता खड्डेमुक्त करण्यासाठी गुरुवारी भीक मांगो आंदोलन करून प्रशासनाला निधीसाठी
मदत उपलब्ध करून देण्याचा इशारा दिव्यांग बांधवांनी दिला आहे.

शहापूर – सापगाव रस्ता एमएसआरडीसी अंतर्गत असून प्रशासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून रस्त्याचा चिखल झाला आहे. सगळीकडे धुळीचे साम्राज्य पसरल्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे एखादा बळी गेल्यानंतर प्रशासनाला जाग येणार का, असा संतप्त सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे पैशांची अडचण भासत असेल तर हातात लोटा घेऊन भीक मांगो आंदोलन करून पैशांची मदत करण्याचा इशारा एकल व्य दिव्यांग फाऊंडेशनने निवेदनाद्वारे तहसील दार, पोलीस निरीक्षक व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कसाऱ्याचा फणसपाडा गॅस्ट्रोच्या विळख्यातः चिमुकलीचा मृत्यू, ३३ जणांना लागण

हैदराबादहून उडणाऱ्या वैज्ञानिक बलूनचा प्रवास अहिल्यानगर जिल्ह्यातही; प्रशासनाने दिली खबरदारीची सूचना

हळद लागण्यापूर्वीच नवरी नातेवाईकांसह फरार, नवरदेवाची दोन लाखांची फसवणूक

हातकणंगले भूमिअभिलेख कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचा ठिय्या, चौपट नुकसानभरपाईसाठी मोजणी प्रक्रिया बंद पाडली

ॲट्रॉसिटीसह सवर्ण वर्गातील अकरा जणांवरील गुन्हे मागे घ्या, सकल हिंदू समाजासह व्यापाऱ्यांचा सोनईत मोर्चा

कामराज नगर पुनर्वसन प्रकल्पास ‘भारतरत्न के. कामराज नगर’ नाव द्या; रहिवाशांची मागणी

ट्रस्टच्या आडून शासकीय जमीन हडपण्याचा डाव फसला; माझगावच्या जीजीभॉय ट्रस्टचा भाडेपट्टा नूतनीकरण प्रस्ताव नामंजूर

संगमनेरमध्ये दीड हजार किलो गोमांस जप्त

वाघ-मानव संघर्ष पेटला;  चंद्रपुरात दोन महिन्यांत अकरा जणांचा बळी