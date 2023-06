आयपीएल संपताच Ben Stokes फिट झाला, सीएसके ला 16 कोटींचा चुना लावल्याचा क्रिकेटरसिकांचा आरोप

जवळपास 2 महिने सुरू असलेला IPL 2023 चा थरार अखेर संपला आहे. जगातील सगळ्यात मोठी क्रिकेट लीग स्पर्धा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या स्पर्धेत चेन्नई सुपरकिंग्जने गुजरात टायटन्सवर मात करत जेतेपद पटकावलं आहे. ही लीग संपताच पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामन्यांची लगबग सुरू झाली आहे. 7 जूनपासून हिंदुस्थान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी लढत सुरू होणार आहे. दुसरीकडे इंग्लंड आणि आयरलँड यांच्यातही अॅशेस स्पर्धेपूर्वी सामना सुरू झाला आहे. या स्पर्धेसाठी IPL चे अवघे 2 सामने खेळलेला इंग्लंडचा प्रमुख क्रिकेटपटू बेन स्टोक्स (BEN STOKES) हा फिट झाला आहे.

बेन स्टोक्स हा इंग्लंडच्या संघाचा कर्णधार असून त्याला नुकत्याच पार पडलेल्या आयपीएलसाठी चेन्नई सुपरकिंग्ज संघाने 16.25 कोटी रुपये देत आपल्याकडे खेचला होता. मात्र फक्त 2 सामने खेळल्यानंतर तो जायबंदी झाला होता. सीएसकेचा संघ प्लेऑफमध्ये पोहोचल्यानंतर बेन स्टोक्स मायदेशी परतला होता. आयपीएल संपल्याच्या अवघ्या 3 दिवसांत बेन स्टोक्स हा फिट झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले. इंग्लंडच्या संघासाठी तो फिट झाला असून त्याने चेन्नईच्या संघासोबत प्रतारणा केली असल्याचा आरोप सीएसकेचे चाहते करत आहेत. बेन स्टोक्स हा अॅशेस मालिकेसाठई अष्टपैलू खेळाडू म्हणून मैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाल्याचे सांगण्यात आलं आहे. म्हणजेच तो गोलंदाजीसाठीही सज्ज झाला आहे.

इऑन मॉर्गन हा इंग्लंडचा कर्णधार असताना त्या एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये इंग्लंडचे चित्र बदलले आणि संघाला 2019 मध्ये चॅम्पियन बनवले. त्यानंतर 2022 मध्ये जोस बटलरच्या नेतृत्वाखाली टी-20 टीम वर्ल्ड चॅम्पियन बनली. बेन स्टोक्स आता कसोटी संघाला जगातील सर्वात श्रेष्ठ संघ बनवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतोय. बेन हा कर्णधार झाल्यानंतर इंग्लंडच्या संघाने चमकदार कामगिरी केली आहे. गेल्या वर्षी अॅशेस आणि त्यानंतर वेस्ट इंडिजमध्ये जो रूटच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मानहानीकारक पराभवानंतर संघाचे संपूर्ण व्यवस्थापनच बदलण्यात आले. ब्रँडन मॅक्युलमने कसोटी प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि स्टोक्सला संघाचे कर्णधार बनवण्यात आले. स्टोक्सच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडच्या संघाने लागोपाठ मालिका जिंकल्या आहेत. त्याच्या नेतृत्वाखाली इंग्लंडने 12 पैकी 10 सामने जिंकले आहेत. इंग्लंडने न्यूझीलंड, दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तानविरूद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेत पराभव केला आहे.

Ben Stokes, England Test captain feels that he is back in the 2019, 2020 space in terms of fitness ahead of a busy and hectic Ashes summer this year. Stokes did struggle with injury issues which also hampered his participation in the recently-concluded IPL 2023 campaign.