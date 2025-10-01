स्त्रियांनी साबुदाणा खाण्याचे फायदे, वाचा सविस्तर

आपल्याकडे उपवास म्हटल्यावर साबुदाणा आठवतो. खिचडी बनवण्यासाठी साबुदाणा सर्वात जास्त वापरला जातो. साबुदाणा आपल्या आरोग्यासाठी हार्मोन्सपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळेच हे महिलांसाठी एक सुपर फूड मानले जाते.
फ्लू किंवा कोणत्याही प्रकारचा ताप असेल तर तुमची भूक नक्कीच कमी झाली असेल, अशा परिस्थितीत तुम्ही साबुदाण्याची खिचडी खाऊन टेस्ट सुधारू शकता. 1 वाटी खिचडी खा. जास्त प्रमाण आरोग्यासाठी चांगले नाही.
रजोनिवृत्तीच्या काळात अनेक स्त्रियांना एंडोमेट्रिओसिस आणि अतिरिक्त रक्तस्त्राव यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीतही साबुदाण्याची खिचडी खूप उपयुक्त ठरू शकते. मासिक पाळीच्या चौथ्या किंवा पाचव्या दिवशी 1 वाटी खिचडी जास्त रक्तस्त्राव होत असल्यास खाऊ शकता. यासोबतच आठवड्यातून एकदा साबुदाण्याची खिचडी जरूर खावी.
प्रजनन क्षमता वाढवण्यासाठी साबुदाणा हा महत्त्वाचा मानला जातो.
प्री-मेनोपॉज अवस्थेतही साबुदाणा खिचडी खाऊ शकतो. जेव्हा तुम्हाला खूप डोकेदुखी, थकवा इ. जेव्हा तुमचे डोके जड होऊ लागते तेव्हा दिवसातून 1 वाटी देखील खाऊ शकता.
ओव्हुलेशन दरम्यान स्पॉटिंग दिसल्यास काय खावे हा प्रश्न अनेक महिलांना पडतो. या काळात अनेक महिलांना स्पॉटिंगची समस्या दिसून येते. तुमच्याही बाबतीत असे असेल तर तुम्ही ते खाऊ शकता. पीरियड्समध्ये अशी वेळ आली की भूक लागत नसेल तर साबुदाणा खिचडी खाऊ शकता. दुपारच्या जेवणात 1 वाटी खिचडी दह्यासोबत खाल्ल्यास फायदा होतो.