Health Tips – सूर्यफुलाच्या बिया खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

सूर्यफुलाच्या बियांमध्ये असे गुणधर्म आहेत यामुळे अनेक गंभीर आजारांपासून आपले संरक्षण होते. सूर्यफुलाच्या बिया पोषक तत्वांचे एक पॉवरहाऊस आहेत. त्यात प्रथिने, निरोगी चरबी, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे भरपूर प्रमाणात असतात. यासोबतच, त्यात व्हिटॅमिन ई, मॅग्नेशियम, सेलेनियम आणि तांबे यांसारखे जीवनसत्त्वे आणि खनिजे देखील मुबलक प्रमाणात असतात.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यापासून ते हृदयाच्या आरोग्याला चालना देण्यापर्यंत हे पोषक तत्व चांगले आरोग्य राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

सूर्यफुलांच्या बियांचे सेवन केल्याने, कोणते आजार दूर राहतील आणि ते कसे सेवन करावे?

सूर्यफुलाच्या बियांमध्ये मोनोअनसॅच्युरेटेड आणि पॉलीअनसॅच्युरेटेड सारखे निरोगी चरबी असतात. हे निरोगी चरबी वाईट कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास खूप प्रभावी आहेत, यामुळे हृदयरोगाचा धोका अनेक पटींनी कमी होतो.

 सूर्यफुलाच्या बियांमध्ये निरोगी चरबी आणि प्रथिने जास्त प्रमाणात असतात. यामुळे या बिया उर्जेचा एक उत्कृष्ट स्रोत मानल्या जातात.

 सूर्यफुलांच्या बियांमध्ये लोह देखील चांगले असते. यामुळे आपल्या संपूर्ण शरीरात ऑक्सिजन पोहोचवण्यास मदत करते आणि थकवा टाळते.

सूर्यफुलाच्या बिया मॅग्नेशियमने समृद्ध असतात. यामुळे आपली कमकुवत हाडे मजबूत होतात. हे खनिज शरीरातील कॅल्शियमची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करते. हे हाडांच्या आरोग्यासाठी महत्वाचे मानले जाते.

भाजलेल्या सूर्यफुलाच्या बिया खाणे हे खूप आरोग्यदायी मानले जाते.

सूर्यफुलाच्या बियांची पावडर किंवा पीठ केक, मफिन आणि ब्रेड बॅटरमध्ये देखील घालता येते. यामुळे त्याचे पौष्टिक मूल्य वाढते. तुम्ही चिवड्यात सूर्यफुलाच्या बिया घालू शकता, जो नाश्त्यासाठी एक मसालेदार, चविष्ट आणि आरोग्यदायी पर्याय आहे.

