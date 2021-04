मोठी बातमी – ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक प्रचारावर 24 तासांची बंदी, जाणून घ्या काय आहे कारण…

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीच्या रणधुमाळी दरम्यान एक मोठी बातमी समोर येत आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या निवडणूक प्रचारावर निवडणूक आयोगाने 24 तासांची बंदी घातली आहे. ही बंदी सोमवारी रात्री 8 वाजेपासून लागू होईल. निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या हिंदू-मुस्लिम विधानावर ही कारवाई केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या एका प्रचार सभेवेळी मुस्लिमांवर दिलेल्या विधानावर नोटीस पाठविली आहे. ज्यानंतर सोमवारी रात्री 8 वाजेपासून ममतांना प्रचारास बंदी घालण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टीएमसी खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावरील निवडणूक आयोगाच्या कारवाईस लोकशाहीतील काळा दिवस म्हटले आहे.

दरम्यान, याआधी ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले होते. निवडणूक आयोगावर निशाणा साधत ममता म्हणाल्या होत्या की, ‘निवडणूक आयोगाने एमसीसीचे नाव बदलून मोदी आचारसंहिता ठेवले पाहिजे.’

Election Commission of India imposes a ban of 24 hours on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee from campaigning in any manner from 8 pm of April 12 till 8 pm of April 13 pic.twitter.com/FFNL2KvVxv

— ANI (@ANI) April 12, 2021