Video – ‘या हल्ल्यात मला गंभीर दुखापत झाली, व्हीलचेयरवर करणार प्रचार’ – ममता बॅनर्जी

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी रुग्णालयातूनच आपल्या समर्थकांसाठी एक व्हिडीओ संदेश जारी केला आहे. ममता व्हिडीओत म्हणाल्या आहेत की, ‘बुधवारी झालेल्या हल्ल्यात मला गंभीर दुखापत झाली आहे. ज्यामुळे हातापायात खूप वेदना होत आहेत.’ त्या म्हणाल्या, ‘काही दिवसात मी रुग्णालयातून बाहेर येईल आणि व्हीलचेयरवरून प्रचारास सुरुवात करणार.’

Breaking now! @MamataOfficial speaks from hospital bed, after being injured in #Nandigram last evening.

Banerjee appeals for calm

Says she will be back on the campaign trail in a few days, even if on a wheelchair pic.twitter.com/jHUyK8gjV6

— Poulomi Saha (@PoulomiMSaha) March 11, 2021