भाजपची पोलखोल! बंगालमध्ये मृत कार्यकर्ता म्हणून शेअर केला इंडिया टुडेच्या पत्रकाराचा फोटो

पश्चिम बंगालमधील निवडणूकीत तृणमूल काँग्रेसने जबरदस्त यश मिळवत भाजपला मात दिली. सलग तिसऱ्यांदा ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या आहेत. मात्र निवडणूकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये अभूतपूर्व हिंसाचार उसळला आहे. आतापर्यंत या हिंसाचारात सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले असले तरी भाजपने त्यांच्या 14 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाल्याचा दावा केला असून तब्बल 1 लाख कार्यकर्ते घर सोडून पळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

भाजपने बुधवारी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून एक व्हिडीओ पोस्ट करत त्यात या हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या कार्यकर्त्यांचे फोटो व नाव शेअर केले आहेत. हा व्हिडीओ शेअर करत भाजपने ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका करत हिंसाचाराला तृणमूल जबाबदार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र भाजपचा हा व्हिडीओ त्यांच्यावरच उलटला असून भाजपच्या खोटारडेपणाची पोलखोल झाली आहे.

भाजपने शेअर केलेल्या व्हिडीओत त्यांनी मानिक मोईत्रा नावाने एका तरुणाचा फोटो दाखवला असून तो या हिंसाचारात मारला गेल्याचे म्हटले आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो फोटो मानिक मोईत्रा याचा नसून तो इंडिया टुडे या वाहिनीचा पत्रकार अभ्रो बॅनर्जी याचा आहे. अभ्रोने त्याच्या ट्विटर हँडलवरून याबाबतचा खुलासा केला आहे. त्यामुळे भाजपचा खोटारडेपणा समोर आला आहे.

I am Abhro Banerjee, living and hale and hearty and around 1,300 km away from Sitalkuchi. BJP IT Cell is now claiming I am Manik Moitra and died in Sitalkuchi. Please don’t believe these fake posts and please don’t worry. I repeat: I am (still) alivehttps://t.co/y4jKsfx8tI pic.twitter.com/P2cXJFP5KO

