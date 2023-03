जबरा फॅन! चाहत्याने बांधली एलन मस्कची पूजा, अगरबत्ती लावून केली आरती

ट्वीटरचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क यांचे जगभरात अनेक चाहते आहेत. ते मस्क यांच्यावरील आपलं प्रेम विविध मार्गांनी व्यक्त करत असतात. पण, या सगळ्यांना मागे टाकून मस्क यांच्या एका जबरा फॅनने त्यांची पूजा बांधल्याची घटना बेंगळुरू येथे घडली आहे.

मेन्स लाईफ मॅटर्स या बॅनरअंतर्गत सेव्ह इंडिया फॅमिली फाउंडेशनच्या स्वयंसेवकाने बेंगळुरू येथे एलन मस्क यांच्या पूजेचं आयोजन केलं होतं. या मंडळींनी ओम ट्विटरेश्वराय नमः, ओम एलन मस्काय नमः, फेमिनिस्ट अॅविक्टोराय नमः, ओम ट्विटर क्लीनराय नमः असे मंत्रही तयार केले होते. या मंत्रांचं पठण देखील यावेळी करण्यात आलं.

या पूजेनंतर एक माणूस अगरबत्त्या लावून मस्क यांची आरती करत असल्याचा एका व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. या पूजेवेळी वरील मंत्रांचा जापही करण्यात आल्याचं व्हिडीओत दिसून आलं आहे. अगरबत्ती ओवाळणारा माणूस बाबा एलन मस्क की जय असंही म्हणताना दिसत आहे. या व्हिडीओला नेटकऱ्यांची पसंती मिळत आहे.

Some men start worshipping Elon Musk in Bangalore, India.

They call him the destroyer of Wokashura (Woke Ashura) and evictor of feminists.

😀😀 pic.twitter.com/OboDBvTws7

— Save Indian Family Foundation (@realsiff) February 27, 2023