राहुल गांधी यांच्यावर ट्विट केल्याप्रकरणी भाजपचे अमित मालवीय यांच्यावर गुन्हा दाखल

भाजपचे नेते आणि पक्षाचे आयटी प्रमुख अमित मालवीय यांच्याविरुद्ध बेंगळुरूमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या ट्विटवरून मालवीय यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मालवीय यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर लिहिले होते, ‘राहुल गांधी धोकादायक आहेत आणि एक कपटी खेळ खेळत आहेत’.

Rahul Gandhi is dangerous and playing an insidious game… pic.twitter.com/wYuZijUFAu

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 17, 2023