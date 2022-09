Asia cup – सट्टेबाजीमुळे टीम इंडिया स्पर्धेतून बाहेर? सुब्रमण्यम स्वामींच्या ‘निरागस’ ट्विटमुळे खळबळ

यूएईमध्ये सुरू असलेल्या आशिया चषकाचा आज अंतिम सामना होतोय. विजेतेपदासाठी पाकिस्तान आणि श्रीलंका या दोन संघात लढत होतेय. परंतु ही स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी विजेतेपदासाठी हिंदुस्थानचा संघ प्रबळ दावेदार मानला जात होता. परंतु रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखालील हिंदुस्थानला खराब कामगिरीमुळे सुपर-4मधून बाहेर पडावे लागले. याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी एक ट्विट केले असून यामुळे खळबळ उडाली आहे.

‘आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजक कोण आहेत? आणि आपण इतके वाईट का हरलो? बेटिंग? मी निरागसपणे विचारतो’, असे ट्विट सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केले आहे.

Who are the organisers of the Asia Cup Cricket matches? And why we have been beaten so badly? Betting? I ask innocently

— Subramanian Swamy (@Swamy39) September 11, 2022