राजस्थानमध्ये निवडणुकीच्या निकालानंतर भाजपकडून मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण असेल, याची चर्चा रंगली होती. निकालाला आठवडा उलटून गेला तरीही भाजपने घोषणा केली नव्हती. ती प्रतीक्षा आता संपली असून भजनलाल शर्मा हे राजस्थानचे नवे मुख्यमंत्री असणार आहेत.

