भारत जोडो यात्रेत रोहित वेमुलाची आईही सहभागी, एकतेसाठी राहुल गांधींना साथ

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्त्वात सुरू असलेली ‘भारत जोडो यात्रा’ मंगळवारी हैदराबाद येथे दाखल झाली. यावेळी हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाच्या आईने राहुल गांधींची भेट घेत या यात्रेत आपला सहभाग नोंदवला. रोहित वेमुलाने 2016 मध्ये कथित छळामुळे आत्महत्या केली होती.

यात्रेच्या सकाळच्या पहिल्या टप्प्यात राधिका वेमुला गांधींसोबत या यात्रेत सहभागी झाल्या.

‘व्यापक एकतेसाठी भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाले. राहुल गांधींसोबत चालले आणि काँग्रेसला भाजप-आरएसएसच्या हल्ल्यापासून संविधान वाचवण्याचे आवाहन केले. रोहित वेमुलाला न्याय द्या, रोहित कायदा मंजूर करा, दलितांचे प्रतिनिधित्व वाढवा, न्यायव्यवस्थेत शोषित वर्गाला स्थान मिळावे, सर्वांसाठी शिक्षण द्या अशी मागणी केली’, असे राधिका वेमुला यांनी ट्विट केले आहे.

Extended solidarity to @bharatjodo Yatra, walked with @RahulGandhi, and called upon @INCIndia to save Constitution from BJP-RSS assault, Justice for Rohith Vemula, passing Rohith Act, increasing representation of Dalits, oppressed sections in higher judiciary, education for all. pic.twitter.com/zuVg26xLQY

— Radhika Vemula (@vemula_radhika) November 1, 2022