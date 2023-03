भारत मॅट्रिमोनीची जाहिरात वादाच्या भोवऱ्यात, ‘दरवेळी हिंदू सणांनाच लक्ष्य का करता?’ लोकांचा सवाल

होळी, दिवाळी या सणांच्या निमित्त कंपन्या त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी विशेष जाहिराती बनवतात. अनेक वेळा कंपन्या खास जाहिराती देऊन प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतात, तर कधी लोकांच्या निशाण्यावर येतात. भारत मॅट्रिमोनी या मॅट्रिमोनिअल वेबसाईटने होळी आणि आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त नुकताच एक व्हिडिओ जारी केला आहे. मात्र महिलांशी संबंधित असणारी भारत मॅट्रिमोनीची ही जाहिरात वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. कंपनीने ट्विटरवर जाहिरातीचा व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर लोक संतापले आहेत. काही युजर्स ट्विटरवर बॉयकॉट भारत मॅट्रिमोनी ट्रेंड चालवत आहेत, तर काही लोकांनी हॅशटॅग हिंदूफोबिक असे लिहिले आहे.

या जाहिरातीबाबत सोशल मीडिया यूजर्स भारत मॅट्रिमोनीवर हिंदूंच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आणि धार्मिक पक्षपात केल्याचा आरोप करत आहेत. काही युजर्स भारत मॅट्रिमोनीला हिंदूफोबिक म्हणत आहेत, तर काही युजर्सनी प्रत्येक वेळी हिंदू सणांना का लक्ष्य केले जाते? असा सवाल उपस्थित केला.

भारत मॅट्रिमोनीने 7 मार्च रोजी त्यांच्या अधिकृत ट्विटर अकाउंटवरून एक व्हिडिओ पोस्ट केला. या व्हिडिओमध्ये एक महिला दिसते. तिच्या चेहऱ्यावर होळीचा रंग आहे. ही महिला तोंड धुते. रंग काढल्यानंतर महिलेच्या चेहऱ्यावर अनेक ठिकाणी जखमेच्या खुणा दिसून येतात. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे लिहिले आहे की, “अनेक महिलांनी छळामुळे होळी साजरी करणे बंद केले आहे. जागे करणारा हा व्हिडिओ पहा. या होळीमध्ये, महिला दिन साजरा करा आणि दररोज महिलांना सुरक्षित ठेवा.”

This Women’s Day & Holi, let’s celebrate by creating safer and more inclusive spaces for women. It’s important to acknowledge the challenges that women face in public spaces and create a society that truly respects their well-being – today & forever.#BharatMatrimony #BeChoosy pic.twitter.com/9bqIXZqaXu

