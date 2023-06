तेलंगणात बीआरएसला मोठा झटका, 10 नेत्यांचा काँग्रेसमध्ये प्रवेश

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर यांच्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाला मोठा झटका बसला आहे. माजी खासदार पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह 10 नेत्यांनी काँग्रसेमध्ये प्रवेश केला आहे. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे देखील उपस्थित होते.

रेड्डी यांच्याखेरीज तेलंगणाचे माजी मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव, माजी आमदार गुरुनाथ रेड्डी, माजी आमदार कोराम कनकैया, पायम वेंकटेश्वरलू, डीसीसीबीचे माजी अध्यक्ष मुवामेंट विजया बेबी, एससी कॉर्पोरेशनचे माजी अध्यक्ष पीदमार्थी रवि, सध्याचे डीसीसीबी अध्यक्ष थुल्लुरी ब्रह्मैया, मार्कफेड उपाध्यक्ष बोर्रा राजशेखर आणि वार्याचे नगरपालिका आयुक्त एस. जयपाल यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे.

