Bhiwandi building collapse 20 तासानंतर ढिगाऱ्याखालून जिवंत बाहेर आला, रडत रडत हात जोडले

शनिवारी भर दुपारी भिवंडीतील वलपाडा येथील तीन मजली वर्धमान इमारत कोसळली. या भीषण दुर्घटनेमध्ये तीन जण ठार झाले असून 14 जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली आहे. अद्यापही काही लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त होत असून बचावकार्य सुरू आहे. अशातच एक तरुण तब्बल 20 तासानंतर ढिगाऱ्याखालून जिवंत बाहेर आला आहे.

इमारत कोसळल्यापासून ढिगाऱ्याखाली अनेक जण अडकले होते. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांना वाचवण्यासाठी एनडीआरएफ आणि टीडीआरएफचे पथक युद्धपातळीवर बचावकार्य करत आहे. रविवारी सकाळी आठ वाजता एका तरुणाला जिवंत बाहेर काढण्यात यश आले. सुनिल बाळू पिसाळ (वय – 38) असे तरुणाचे नाव असून त्याला तात्काळ भिवंडीच्या आयजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

सुनिल तब्बल 20 तास ढिगाऱ्याखाली होता. जवानांनी सुखरूप बाहेर काढताच त्याला रडू कोसळला. रडत रडतच त्याने हाथ जोडले आणि जवानांचे आभार मानले. जवानांनीही त्याला धीर दिला आणि नंतर ऑक्सिजन लावून स्ट्रेचरवरून रुग्णालयात दाखल केले. सध्या त्याची प्रकृती स्थिर आहे. विशेष म्हणजे आज त्याचा वाढदिवस असल्याचीही माहिती मिळतेय.

