भिवंडी इमारत दुर्घटना – 42 तासांनंतर बचावकार्य थांबवलं, सोमवारी दोन मृतदेह सापडल्याने मृतांचा आकडा 8 वर

भिवंडी इमारत दुर्घटनेमधील मृतांचा आकडा आठ वर पोहोचला आहे. सोमवारी ढिगाऱ्याखालून आणखी दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. यानंतर हे बचावकार्य थांबवण्यात आले. तब्बल 42 तास एनडीआरएफ आणि टीडीआरएफ पथकाचे जवान युद्धपातळीवर बचावकार्य करत होते.

सोमवारी सकाळी सात वाजता वर्धमान इमारतीच्या ढिगाऱ्याखालून दोन नागरिकांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले. अशोक मिश्रा (वय – 32) आणि दिनेश तिवारी (वय – 34) अशी मृत नागरिकांची नावे आहेत. या इमारत दुर्घटनेमध्ये आतापर्यंत 8 जणांचा मृत्यू झाला असून 10 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

दरम्यान, तहसीलदार अधिक पाटील यांच्या आदेशा नंतर NDRF ने थांबविले आहे. टीडीआरएफचे सचिन दुबे यांनी ही माहिती दिली.

#UPDATE | The Search and Rescue operation declared closed at the building collapse site in Bhiwandi after 45 hours. A total of 8 people have lost their lives: NDRF

