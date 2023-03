Akanksha Dubey प्रसिद्ध अभिनेत्रीची हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या, आजच प्रदर्शित झालेलं नवीन गाणं

प्रसिद्ध भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे (Akanksha Dubey) हिने वाराणसीमधील हॉटेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. सारनाथ पोलीस स्थानकांतर्गत येणाऱ्या सोमेंद्र हॉटेलमध्ये रविवारी तिचा लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला आहे. यामुळे भोजपुरी चित्रपटसृष्टीमध्ये खळबळ उडाली आहे.

आकांक्षा दुबे ही भोजपुरी चित्रपट क्षेत्रातील नावाजलेली अभिनेत्री होती. ‘वीरों के वीर’ आणि ‘कसम पैदा करने वाले की-2’ या चित्रपटांमध्ये ती प्रमुख भूमिकेत दिसली होती. विशेष म्हणजे आज 26 मार्च रोजीच भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह याच्यासोबतचे तिचे नवीन गाणे प्रदर्शित झाले होते. ‘ये आरा कभी हरा नहीं’ असे या गाण्याचे बोल आहेत. गाण्याचे बोल जावेद अख्तर आणि इमामुद्दीन यांचे असून संगीत प्रियांशू सिंग यांनी दिले आहे.

आकांक्षाच्या आत्महत्येनंतर काही तासांनी प्रदर्शित झालेल्या ‘ये आरा कभी हरा नहीं’ गाण्याला अवघ्या 5 तासात 4 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. आकांक्षाच्या आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. पोलीस सखोल तपास करत आहेत. मात्र आजच प्रदर्शित झालेल्या गाण्यात पाहत असणारी आपली आवडती अभिनेत्री या जगात नाही हे ऐकून चाहत्यांना धक्का बसला आहे.

Bhojpuri actress Akanksha Dubey dies allegedly by suicide at a hotel in Varanasi, Uttar Pradesh. Details awaited.

(Pic: Akanksha Dubey’s Instagram account) pic.twitter.com/Abw2oGkG7H

— ANI (@ANI) March 26, 2023