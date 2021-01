धोतर नेसून रंगला अनोखा क्रिकेट सामना, संस्कृतमध्ये समालोचन

हिंदुस्थानात क्रिकेटबद्दलचं वेड साऱ्या जगाला माहीत आहे. पण तुम्ही धोतर-कुडत्यात क्रिकेट खेळताना कधी कुणाला पाहिले आहे का? मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये स्पोर्ट्स वेअर नाही तर धोतर-कुडत्यात क्रिकेट खेळले जात आहे. यासोबतच क्रिकेट सामन्याचे समालोचन हे हिंदी-इंग्रजीत न होता संस्कृत भाषेत करण्यात आले.

Madhya Pradesh: During a cricket match organised by Maharishi Vedic Parivar, all players wore dhoti and mundu and the commentary was done in Sanskrit language in Bhopal yesterday. pic.twitter.com/VmXYrvpGtQ

— ANI (@ANI) January 10, 2021