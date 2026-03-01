फिटनेस इन्फ्लुएन्सर रोशन भजनकरचा बिग बॉसच्या घरातून प्रवास संपला; शनिवारीच झाले एलिमिनेशन

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

‘बिग बॉस मराठी’च्या सहाव्या सीझनमध्ये सध्या अनपेक्षित वळणे पाहायला मिळत असून प्रेक्षकांसाठी या आठवड्याचा निकाल अत्यंत धक्कादायक ठरला आहे. दरवेळेस रविवारी होणारी एलिमिनेशनची प्रक्रिया यावेळेस चक्क शनिवारीच पार पडली आणि यात लोकप्रिय फिटनेस इन्फ्लुएन्सर रोशन भजनकर याला घराबाहेर पडावे लागले आहे. या आठवड्यात घराबाहेर जाण्यासाठी रोशन भजनकरसह राकेश बापट, प्राजक्ता शुक्रे आणि राखी सावंत हे चार तगडे स्पर्धक नॉमिनेट झाले होते.

सुरुवातीला सोशल मीडियावरील विविध ट्रेंड्स आणि चर्चा पाहता रोशनला प्रेक्षकांचा चांगला पाठिंबा मिळत असल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र, प्रत्यक्ष मतदानाची आकडेवारी समोर आल्यावर रोशन इतर स्पर्धकांच्या तुलनेत मागे पडल्याचे स्पष्ट झाले. ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ रितेश देशमुख यांनी या निकालाची घोषणा केली तेव्हा घरातील सदस्यांसह प्रेक्षकांनाही मोठा धक्का बसला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

इराण-इस्रायल युद्धाचा भडका: दुबई विमानतळावर अडकलेल्या ‘जन्नत’ फेम सोनल चौहानची पंतप्रधानांकडे मदतीची याचना

प्रेशर कुकरची शिट्टी सतत खराब होते? हे करून पहा

हा क्षण कोणाच्याही नशिबी येऊ नये! क्षेपणास्त्र हल्ल्याने हादरले दुबईतील घर,अभिनेता विष्णू मांचूने शेअर केला धक्कादायक व्हिडीओ

बिग बॉस मराठी मध्ये एकाच वेळी तीन wild card सदस्यांची एन्ट्री

असं झालं तर… एटीएममध्ये डेबिट कार्ड विसरल्यास

‘मायबोली’ जपली तरच प्रगती शक्य! जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांचे प्रतिपादन, ग्रंथोत्सवाचे शानदार उद्घाटन

‘ई-केवायसी’अभावी लाडक्या बहिणींचा लाभ ठप्प, ग्रामीण भागातील पात्र महिलांमध्ये संताप

महास्वच्छता मोहिमेत 30 टन कचरा संकलित, कोल्हापूर मनपा महापौरांसह आयुक्तांचा पुढाकार; दुचाकीवरून धूर फवारणी

शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीस येणाऱ्यांना तुडवून हाणा – राजू शेट्टी