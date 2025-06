अजित पवार गटाला मोठा हादरा, नागालँडमधील 7 आमदारांनी सोडली साथ; सत्ताधारी पक्षात प्रवेश

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाला मोठा हादरा बसला आहे. नागालँडमधील सर्वच्या सर्व 7 आमदारांनी अजित पवार गटाला रामराम केला असून सत्ताधारी नॅशनल डोमोक्रॅटीक प्रोगेसिव्ह पार्टीत अर्थात डीपीपीमध्ये प्रवेश केला आहे. सात आमदारांनी पक्षप्रवेश केल्याने मुख्यमंत्री नेफ्यू रिओ यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीपीपी पक्षाला विधानसभेमध्ये पूर्ण बहुमत मिळाले आहे. अजित पवार गटाच्या विलिनिकरणामुळे एनडीपीपीचे 60 सदस्यांच्या विधानसभेतील संख्याबळ 32 वर पोहोचले आहे.

All seven NCP MLAs in Nagaland join CM Neiphiu Rio-led NDPP

— Press Trust of India (@PTI_News) May 31, 2025