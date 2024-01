Bigg Boss 17: सासू घरात आल्यानंतर विकीचे सूर बदलले, अंकितावर केला प्रेमाचा वर्षाव

‘बिग बॉस 17’ मध्ये कपल जोडी म्हणून आलेली अभिनेत्री अंकिता लोखंडे आणि तिचा पती विकी जेन हे त्यांच्या भांडणामुळे दरदिवशी चर्चेत असतात. दोघंही कोणत्या ना कोणत्या कारणाने भांडतच असतात. अशातच 7 जानेवारीच्या एपिसोडमध्ये त्यांचे मन्नारा आणि विकीच्या वाढत्या जवळीकीमुळे अंकिता आणि विकीचे कडाक्याचे भांडण झाले आणि अंकिता ढसाढसा रडली. पण आता फॅमिली विक सुरु झाला आहे अशातच सगळ्यात आधी अंकिताची आई भेटायला आल्याने अंकिताला अश्रू अनावर झाले. तर सासूला पाहून विकीचेही सूर बदलेले दिसले.

‘बिग बॉस 17’चा नवा प्रोमो समोर आला आहे. ज्यामध्ये अंकिताची आई बिग बॉसच्या घरामध्ये प्रवेश करताना दिसली. ती अंकिताला मिठी मारताना दिसते. ते पाहून घरातील सर्व सदस्य भावूक होताना दिसतात. त्यावेळी आपल्या सासूला पाहून विकी जैनही त्यांच्या जवळ जावून त्यांच्या पायाला स्पर्श करुन नमस्कार करताना दिसतो आणि अचानक अंकिताबद्दलचे त्याचे सूर बदलताना दिसले. तो अंकिताच्या गालावर किस करुन आपले प्रेम व्यक्त करताना दिसत आहे.

#Livefeed !! #Ankita became very emotional after seeing her mother.. 😢#BiggBoss17pic.twitter.com/K8cJsr97nU

— Livefeed Updates (@BBossLivefeed) January 8, 2024