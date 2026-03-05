बिहारमध्ये नेतृत्व बदलाच्या हालचाली; नितीशकुमार राज्यसभेवर जाणार, भाजपचा मुख्यमंत्री होणार

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
nitish-kumar-pti

बिहारमध्ये नेतृत्वबदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. तब्बल दहा वेळा बिहारचे मुख्यमंत्रिपद भूषवणारे नितीश कुमार हे राज्यसभेवर जाणार असून त्यांच्या जागी राज्यात भाजपचा मुख्यमंत्री विराजमान होणार आहे.

पीटीआयने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. त्यानुसार, नितीश कुमार हे उद्या राज्यसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. भाजप आणि जेडीयूमधील तडजोडीनुसार नितीश यांचे चिरंजीव निशांत कुमार हे उपमुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतील. नितीश कुमार हे गेल्या 20 वर्षांपासून बिहारच्या राजकारणात वर्चस्व राखून आहेत. नव्या घडामोडींमुळे बिहारमधील नितीशराज संपुष्टात येणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

महायुद्धाच्या भीतीने शेअर बाजारात भूकंप, सेन्सेक्स 1700 अंकांनी कोसळला; गुंतवणूकदारांचे साडेनऊ लाख कोटी बुडाले

आखातातील युद्ध हिंदुस्थानच्या दारात पोहोचले,हिंद महासागरात इराणच्या युद्धनौकेवर पाणबुडीतून हल्ला; 87 सैनिक ठार

दादांना न्याय मिळवून द्या! रोहित पवार यांनी घेतली उद्धव ठाकरे यांची भेट

भाजपकडून विनोद तावडेंसह तीन नवीन चेहरे; रामराव वडकुते, माया ईवनाते यांना संधी

जेएनपीए बंदरात 5 हजार कंटेनर्स अडकले, शिपिंग कंपन्या आर्थिक संकटात; अमेरिका-इराण युद्ध लांबले तर नाशवंत माल सडण्याची भीती

अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस, राज्यसभेसाठी शरद पवार महाविकास आघाडीचे उमेदवार

अपघाताआधी बारामती विमानतळाची रेकी! रोहित पवार यांचा दावा

परीक्षा सुरू असतानाच शाळांच्या बस आज संपावर, रिक्षा-टॅक्सीचेही वांदे

मुंबईत रेकॉर्डब्रेक तापमान! पारा थेट 39 अंशांवर