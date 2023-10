बिहारमधील जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर; ओबीसींची संख्या 63 टक्के, तर…

बिहारमधील नितीश कुमार सरकारने 2024मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली आहे. गांधी जयंतीचो औचित्य साधत बिहारचे मुख्य सचिव आमिर सुबलानी यांनी ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. या आकडेवारीनुसार बिहारमध्ये 63 टक्के लोकसंख्या मागासवर्गीय (ओबीसी) असल्याचे या स्पष्ट झाले आहे.

आकडेवारीनुसार, बिहारची लोकसंख्या 13 कोटी 7 लाख 25 हजार 310 आहे. यात हिंदुंची एकूण संख्या जवळपास 82 टक्के आहे, तर मुस्लिमांची संख्या 17.7 टक्के आहे. इतर लोकसंख्या ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्माच्या लोकांची आहे. तर 2146 लोकं निधर्मी आहेत. बिहारमध्ये 36.1 टक्के लोकसंख्या ओबीसी, 27.12 टक्के मागास वर्ग, 19.65 टक्के अनुसुचित जाती, 15.22 टक्के सर्वसाधारण (ओपन) वर्ग आणि 1.68 टक्के लोकसंख्या अनुसुचित जमातीची आहे.

जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जनगणनेच्या कामात गुंतलेल्या सर्व टीमचे अभिनंदन केले. या जनगणनेमुळे बिहारमधील प्रत्येक वर्गाच्या आर्थिक स्थितीचीही माहिती मिळत असून या अहवालाच्या आधारे सर्व विभागांच्या विकासासाठी आणि उन्नतीसाठी काम केले जाईल, असे नितीश कुमार म्हणाले.

दरम्यान, राजदचे सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव यांनी हा ऐतिहासिक क्षण असल्याचे म्हटले आहे. गांधी जयंतीच्या दिवशी आपण सर्व ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार झालो. भाजपने अनेक षड्यंत्र आणि कायदेशीर अडथळे निर्माण केल्यानंतरही बिहार सरकारने जातिनिहाय जनगणना करून दाखवली, असे ट्विट लालू प्रसाद यादव यांनी केले.

Today on Gandhi Jayanti, we all have become witnesses of this historic moment. Despite many conspiracies of BJP, legal hurdles and all the conspiracies, today Bihar government released the caste-based survey. These figures will set an example for the country in making holistic… https://t.co/CBtjpWENud pic.twitter.com/mK29JznLDn

