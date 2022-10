बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार बालंबाल बचावले, जीवावर आलेले संकट पायावर निभावले

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे राजधानी पाटणामध्ये गंगा नदीवर छठ घाटांची पाहणी करताना असताना बालंबाल बचावले. गंगा घाटाची पाहणी करताना नितीश कुमार यांच्या बोटीची जेपी सेतूच्या खांबाला धडक बसली. सुदैवाने या अपतातून नितीश कुमार बचावले. मात्र त्यांच्या पायाला थोडी दुखापत झाली. त्यामुळे जीवावर आलेले संकट पायावर निभावले असेच म्हणावे लागेल.

पावसाळा सुरू असलेल्या गंगा नदीचे पात्र तुटुंब भरले असून प्रवाहही वेगवान आहे. याच दरम्यान बिहारमध्ये छठ पुजेची तयारी सुरू असून या तयारीचा नितीश कुमार यांनी आढावा घेतला. शनिवारी गंगा नदीवर छठ घाटांची पाहणी केली. हा पाहणी दौरा सुरू असताना त्यांची बोट जेपी सेतूच्या खांबाला आदळली. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे.

Patna | Bihar CM Nitish Kumar’s boat collided with a pillar of JP Setu during the inspection of Chhath Ghat situated on the bank of river Ganga today. All onboard the boat including the CM are safe. pic.twitter.com/ga8vusRtjH

