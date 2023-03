Tejashwi Yadav मुलगी झाली हो! तेजस्वी यादव यांच्या घरी पाळणा हलला, नवरात्रीत कन्यारत्नाचा लाभ

बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) यांच्या घरी पाळणा हलला आहे. यादव कुटुंबामध्ये मुलीचे आगमन झाले आहे. नवरात्रीमध्ये घरी कन्यारत्नाचे आगमन झालेल्या यादव यांच्या कुटुंबाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे.

तेजस्वी यादव यांची बहीण रोहिणी आचार्य यांनी ट्विट करून तेजस्वी यादव हे वडील झाल्याची माहिती दिली आहे. त्यानंतर तेजस्वी यादव यांनीही मुलगी झाले हो! असे ट्विट करत आनंदाची बातमी समर्थकांना दिली.

तेजस्वी यादव यांनी ट्विट करत मुलीचा पहिला फोटो शेअर केला आहे. ‘देवाने प्रसन्न होऊन अनमोल कन्येच्या रूपात भेट पाठवली आहे.’, अशी भावना तेजस्वी यादव यांनी कॅप्शनमध्ये व्यक्त केली आहे. यानंतर त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत असून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शिवसेना (उद्भव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी त्यांचे अभिनंदन करत नवजात बाळाला आशीर्वाद दिले.

Congratulations Tejaswi ji and Rajashree ji. Lots of blessings to the little one.

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) March 27, 2023