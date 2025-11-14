Bihar Election 2025 – बिहारमध्ये SIR ने गेम केला, अखिलेश यादव यांची प्रतिक्रीया; म्हणाले यूपीत होऊ देणार नाही

सामना ऑनलाईन
|

बिहार विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-आरजेडीच्या महाआघाडीच्या मोठ्या पराभवावर समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बिहारमध्ये काँग्रेस-आरजेडीच्या महाआघाडीचा पराभव एसआयआरमुळे झाल्याचा आरोप अखिलेश यादव यांनी केला आहे. बिहारमध्ये एसआयआरने गेम केला आहे आणि आता हाच डाव पश्चिम बंगाल, यूपीसह इतर राज्यांमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, आम्ही हे होऊ देणार नाही, असा इशारा अखिलेश यादव यांनी दिला आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. या मतमोजणीत भाजप प्रणित एनडीएने मोठी आघाडी घेतली आहे तर, काँग्रेस प्रणित महाआघाडी मोठ्या फरकाने पिछाडीवर आहे. महाआघाडी ५० हून कमी जागांवर पुढे आहे. निवडणुकीचा निकाल येत असताना अखिलेश यादव यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. अखिलेश यादव यांनी ट्विट करत ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

Bihar Election Result 2025 – लालटेन शाम को जलता है… निकालावर तेजस्वी यादव यांची सूचक पोस्ट

बिहारमध्ये एसआयआरने जो गेम केला आहे आणि ते पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, यूपी आणि इतर राज्यात आम्ही होऊ देणार नाही. कारण आता या निवडणूक कटाचा भंडाफोड झाला आहे. आता पुन्हा हा खेळ होऊ देणार नाही. सीसीटीव्ही प्रमाणे आमचा पीपीटीव्ही म्हणजेच पीडीए प्रहरी सतर्क राहून भाजपचे मनसुबे उधळून लावेल, असे अखिलेश यादव म्हणाले. दुसरीकडे, काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनीही महाआघाडीच्या पराभवाला एसआयआर जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Bihar Election Result 2025: मोठ्या पिछाडीनंतरही तेजस्वी यादव यांच्या RJD ला BJP, JDU पेक्षा जास्त मते

कामगारांची दिशाभूल करण्याचे भाजपचे मनसुबे उधळले, शिवसेनेचं ताज लँड्स समोर जोरदार आंदोलन

नितीश कुमार मुख्यमंत्री होते व राहणार…जदयूने आधी केले पोस्ट नंतर केले डिलीट

IND vs SA Kolkata Test – बुमराहचा ‘पंच’, आफ्रिकेचे लोटांगण; पहिल्या डावात टेस्ट चॅम्पियन 159 धावांत ढेर

Saalumarada Thimmakka

पर्यावरणवादी पद्मश्री सालूमरदा थिमक्का यांचे निधन, वयाच्या ११४ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

एकाही व्यक्तीने भाजपला मत दिलं नाही तरी ते निवडणूका जिंकतील, अभिनेत्याचा जोरदार टोला

बिहारमधील निकालाने मतदान मोजणीत घोळ होतो यावर शिक्कामोर्तब; रोहित पवारांचा ECI, BJP वर निशाणा

बिहार निवडणूक निकालावर संजय राऊत यांचं ट्विट, एकदम महाराष्ट्र पॅटर्न!

माझ्या मुलाने ते फोटो पाहिले तर… गिरीजा ओक स्पष्टच बोलली