Bihar Election – प्रत्येक घरातील एका सदस्याला २० महिन्यांत सरकारी नोकरी, २०० युनिट वीज मोफत; महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध

बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी महाआघाडीच्या नेत्यांनी त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्याचा “बिहार का तेजस्वी प्रण”, असे नाव देण्यात आले आहे.जाहीरनाम्यात तेजस्वी यादव यांच्या २० प्रतिज्ञांचा समावेश आहे. सर्वात महत्त्वाची घोषणा म्हणजे २० महिन्यांत प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासाठी सरकार स्थापन होताच २० दिवसांत कायदा केला जाईल, असे यात आश्वासन देण्यात आले आहे. या जाहीरनाम्यात तरुण, महिला, कंत्राटी कामगार, वृद्ध पेन्शनधारक, शेतकरी आणि गरीब कुटुंबांसाठी आश्वासन देण्यात आले आहे.
जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
सरकारी नोकऱ्यांसाठी कायदा आणणार: बिहारमध्ये आघाडी सरकार स्थापन होताच, २० दिवसांच्या आत, राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी कायदा आणला जाईल आणि तरुणांना नोकऱ्या देण्याच्या संकल्पानुसार, २० महिन्यांच्या आत नोकऱ्या देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
जीविका दीदी-कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी केले जाईल: सर्व जीविका दीदी कामगारांना कायमस्वरूपी केले जाईल आणि त्यांना सरकारी कर्मचारी दर्जा दिला जाईल. त्यांचा पगार दरमहा ३०,००० निश्चित केला जाईल. त्यांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज माफ केले जाईल. याव्यतिरिक्त, सर्व कंत्राटी आणि आउटसोर्स केलेल्या कामगारांना कायमस्वरूपी केले जाईल.
पाच नवीन महामार्ग बांधले जातील: आयटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, दुग्धजन्य उद्योग, कृषी-आधारित उद्योग, आरोग्यसेवा, शेती, अन्न प्रक्रिया, अक्षय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन आणि पर्यटन या क्षेत्रांमध्ये कौशल्य-आधारित रोजगार निर्माण केला जाईल. राज्यात २००० एकर जागेवर एक शैक्षणिक शहर, उद्योग समूह आणि पाच नवीन महामार्ग बांधले जातील.
अपंगांसाठी ३,००० पेन्शन: जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू केली जाईल. सामाजिक सुरक्षा पेन्शन अंतर्गत, विधवा आणि वृद्धांना मासिक १,५०० पेन्शन देण्यात येईल. ही रक्कम दरवर्षी २०० ने वाढेल. अपंग व्यक्तींना मासिक ३,००० पेन्शन देण्यात येईल.
माई-बहिण मान योजनेअंतर्गत २,५०० रुपयांची आर्थिक मदत: माई-बहिण मान योजनेअंतर्गत १ डिसेंबरपासून महिलांना दरमहा २,५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल.
मोफत वीज : प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट वीज मोफत दिली जाईल.