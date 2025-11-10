बिहारमध्ये इतिहास घडणार! जनता बदल घडवणार; तेजस्वी यादव यांचा विश्वास

बिहारमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या एक दिवस आधी राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि एनडीए सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. त्यांनी भाजप आणि बिहारमधील सत्ताधाऱ्यांवर अनेक आरोप केले. तेजस्वी यादव म्हणाले की, या सरकारच्या २० वर्षात बिहारमध्ये गरिबी, बेरोजगारी आणि स्थलांतर सर्वाधिक वाढले आहे. एकही कारखाने उभारले गेले नाहीत, उद्योग सुरू झाले नाहीत आणि लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. डबल इंजिन सरकारने मनावर घेतले असते तर बिहार 20 वर्षांत नंबर वन बनला असता.अमित शाह बिहारला वसाहतवादी राज्य बनवू इच्छितात. बाहेरील लोक सत्ता काबीज करू इच्छितात, परंतु आम्ही बिहारी ते होऊ देणार नाही. यावेळी, जनता भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांना योग्य उत्तर देत धडा शिकवेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
तेजस्वी यादव यांनीही पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले, “बिहारमध्ये ते जे बोलत आहेत ते गुजरातमध्ये बोलले असते तर बरे झाले असते. दूरदृष्टी नाही, रोडमॅप नाही. फक्त भाषणबाजी आणि रडगाणी सुरु आहेत. पंतप्रधानांकडे इतका मोकळा वेळ आहे. ते आजकाल कोणती वेब सिरीज पाहत आहेत? असा सवाल करत त्यांनी जबरदस्त टोला लगवला.
मी बिहारमध्ये लाखो पेन आणि नोकऱ्या वाटल्या, पण पंतप्रधानांनी त्या पाहिल्या नाहीत.” दिलीप जयस्वाल, सम्राट चौधरी आणि मंगल पांडे यांनी केलेली फसवणूक त्यांना दिसत नाही. तुम्ही कुख्यात गुन्हेगारांसोबत स्टेज शेअर केला होता, ते संतांसारखे दिसतात का? पंतप्रधानांनी सृजन घोटाळ्यातील आरोपी बिपिन शर्मा यांना विमानतळावर आमंत्रित करून त्यांची पाठ थोपटली. तुमच्या शब्दात आणि कृतीत फरक आहे. त्यांना बिहारमध्ये येण्याची लाज वाटली पाहिजे, असा हल्लाबोल त्यांनी केला.
तेजस्वी यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की ६८ टक्के पोलिस निरीक्षक भाजपशासित राज्यांमधून आहेत. स्ट्राँग रूममधील सीसीटीव्ही वारंवार बंद होत आहेत. २०८ कंपन्याही भाजपशासित राज्यांमधून आल्या आहेत. भाजपने कोणतेही पाप केले तरी निवडणूक आयोग त्यांना धुवून टाकण्याचे काम करेल. निवडणूक आयोग डेटा का लपवत आहे? किती पुरुष आणि महिलांनी मतदान केले याची माहिती सार्वजनिक का केली जात नाही? ही विनोद आहे का? पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांच्या काळात निवडणूक आयोग कोसळला आहे का? असे सवालही त्यांनी केले.
यावेळी बिहारचे लोक इतिहास घडवणार आहेत. आता नोकऱ्या असलेले सरकार येत आहे. बिहारला गरिबी, स्थलांतर आणि बेरोजगारीपासून मुक्त करण्यासाठी जनता बदलाच्या मूडमध्ये आहे. ते म्हणाले, “या निवडणुकीत आम्ही १७१ रॅली आणि जाहीर सभा घेतल्या. जनतेचा मूड सर्वत्र स्पष्टपणे दिसून येत होता; लोकांना बदल हवा आहे. जाती किंवा धर्म काहीही असो, प्रत्येकाचा आवाज एक आहे: यावेळी बदल आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.