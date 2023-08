पहाटेच्या सुमारास दार ठोठावले, पिस्तूल ताणले अन्… पत्रकाराच्या निर्घृण हत्येने बिहार हादरले

बिहारच्या अररिया (Araria) जिल्ह्यात पत्रकाराची निर्घृण हत्या करण्यात आली. शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास घरात घुसलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी ‘दैनिक जागरण’चे (Dainik Jagran) पत्रकार विमल कुमार यादव (Bimal Yadav) यांच्यावर एकामागोमाग एक गोळ्या झाडल्या. यातच त्यांचा मृत्यू झाला. यामुळे देशभरात खळबळ उडाली असून पत्रकारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अररिया जिल्ह्यातील राणीगंज (Raniganj) बाजार भागात विमल कुमार यादव यांचे घर आहे. सकाळच्या सुमारच चार अज्ञात हल्लेखोर त्यांच्या घरी आले. आधी त्यांनी दार ठोठावले, विमल यांना झोपेतून उठवले आणि घरात घुसताच पिस्तुल ताणत त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. हल्लेखोरांनी विमल कुमार यांच्या शरीराची अक्षरशः चाळण केली. छातीत गोळ्या लागल्याने अति रक्तस्राव झाला आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

पत्रकार विमल कुमार यादव यांच्या हत्येची माहिती मिळताच त्यांच्या घराबाहेर गर्दी जमा झाली. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून या भागात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. लोकांना शांत करण्यासाठी स्थानिक खासदार आणि पोलिसांनीही येथे धाव घेतली आहे.

दरम्यान, हल्लेखोरांनी विमल कुमार यादव यांना गोळ्या घातल्यानंतर त्यांच्या पत्नीने हंबरडा फोडत लोकांना बोलावले. घटनास्थळी पोहोचलेल्या लोकांनी तात्काळ राणीगंज पोलीस स्थानकाला याची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस अधिकारी फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले. विमल कुमार यादव यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी अररिया सदर रुग्णालयात नेण्यात आला. यावेळी रुग्णालय परिसरात जमलेल्या लोकांनी गोंधळ घातला.

Araria, Bihar | “In the Raniganj Bazar area, a journalist namely Vimal Kumar Yadav was shot dead by unidentified miscreants…post-mortem is being done, dog squad has been called to the murder spot…investigation is on and efforts to arrest the culprits are underway”: Ashok… pic.twitter.com/ipvhw6nabL

— ANI (@ANI) August 18, 2023