रुळांमध्ये चाकं अडकली, भरधाव रेल्वेने बैलगाडी उडवली; पाच जणांचा मृत्यू

रेल्वे रुळांमध्ये अडकलेल्या बैलगाडीला भरधाव वेगातील रेल्वेने जोरदार टक्कर दिली. यामुळे रेल्वे डब्ब्यांच्या दरवाजामध्ये बसलेल्या पाच लोकांचा पडून मृत्यू झाला, तर दोन गंभीर जखमी झाले आहेत. बिहारमधील हसनपुर रेलवे स्थानकाजवळील सकरपुरा गुमटी येथे ही दुर्घटना घडली आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Bihar: 5 people killed, 2 seriously injured, after a train collided with a bullock-cart near Hasanpur railway station in Samastipur-Khagariya division

— ANI (@ANI) January 16, 2020