सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दाजींचीही हजेरी, विरोधकांनी घेरलं

बिहारमध्ये नुकत्याच स्थापन झालेल्या जदयू-आरजेडीप्रणित महागठबंधन सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला. यात आरजेडीचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांचे सुपुत्र तेजप्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) यांचीही वर्णी लागली असून त्यांना वन आणि पर्यावरण खाते देण्यात आले आहे. मंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर तेजप्रताप यांनी अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीवरून बिहारमध्ये सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

नितीक कुमार यांच्या सरकारच्या 31 मंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी शपथ घेतली. यात तेजप्रताप यादव यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याकडे वन आणि पर्यावरण खात्याचा कारभार देण्यात आले आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी आपल्या खात्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांची एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीला त्यांचे दाजी शैलेश कुमार हे देखील उपस्थित होते. तेजप्रताप यादव यांची मोठी बहीण मीसा भारती यांचे ते पती आहेत.

सरकारी बैठकीला शैलेश कुमार यांची उपस्थिती विरोधकांना खटकली आहे. शैलेश कुमार सरकारमध्ये मंत्रीही नाहीत आणि अधिकारीही नाहीत, मग ते कोणत्या अधिकाऱ्यांना सरकारी बैठकीला उपस्थित होते? असा सवाल विरोधकांनी केला आहे. तेजप्रताप यादव यांनी खात्याचा कारभार स्वीकल्यानंतर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्डाची बैठक बोलावली होती. गेल्या दोन दिवसांमध्ये झालेल्या बैठकांमध्ये तेजप्रताप यादव यांचे दाजी शैलेश कुमारही उपस्थित दिसताहेत.

Tej Pratap Yadav (@TejYadav14), the new environment and forest minister of #Bihar, landed into controversy after Shailesh Kumar, the brother-in-law, attended an official meeting on Thursday evening. pic.twitter.com/l2P8u9qzx3

