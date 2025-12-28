मोठा रेल्वे अपघात! सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचे 12 डब्बे रुळावरून घसरले, तीन नदीत पडले

सामना ऑनलाईन
|

दिल्ली-हावडा मुख्य रेल्वे मार्गावरी शनिवारी (27 डिसेंबर 2025) सिमेंटने भरलेल्या मालगाडीचा मोठा अपघात झाला आहे. सिमेंटची वाहतूक करणारी मालगाडी रुळावरून घसरल्याने एकच खळबळ उडाली. या दुर्घटनेत मालगाडीचे 12 डब्बे रुळावून घसरले आणि यातले तीन डब्बे थेट नदीत पडले. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर घटना शनिवारी रात्री 11.30 च्या दरम्यान घडली आहे. दिल्ली-हावडा मुख्य रेल्वे मार्गाच्या आसनसोल रेल्वे विभागातील जमुई जिल्ह्यात ही दुर्घटना घडली आहे. अपघातग्रस्त मालगाडी जसीडीह ते झाझा या मार्गावर धावत होती. संपूर्ण मालगाडीत सिमेंटचा माल भरला होता. रात्री 11.30 च्या दरम्यान मालगाडी दिल्ली-हावडा मार्गावरील पूल क्रमांक 676 वर आली असता मालगाडीचे डब्बे रुळावरून घसरले आणि मोठा अपघात झाला. अपघातामुळे मालगाडीचे 12 डब्बे रुळावरून घसरले काही नदीत पडले आणि सिमेंटचा साठा रुळावर पडला. त्यामुळे जसीडीह-झाझा विभागाच्या अप आणि डाऊन दोन्ही मार्ग पूर्णपणे विस्कळीत झाले. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. सध्या बचाव कार्य सुरू आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उस्मान हादी यांचा खून करणारे हिंदुस्थानात पळून गेले, ढाका पोलिसांचा दावा

आधी बलात्कार मग धमकी, मध्य प्रदेशमध्ये भाजपच्या नगरसेविकेच्या नवऱ्याचा प्रताप; व्हिडीओ व्हायरल

अंधेरीतील चाळीत लागलेल्या आगीत एका महिलेचा होरपळून मृत्यू, दोघांची प्रकृती चिंताजनक

ICC Under 19 World Cup – टीम इंडियाची घोषणा, विजेतेपदाचा षटकार मारण्यासाठी मराठमोळ्या खेळाडूच्या नेतृत्वात संघ मैदानात उतरणार

महारेराचा संथ कारभार, 791 कोटींपैकी फक्त 262 कोटींचीच वसुली; पैसे न मिळाल्याने ग्राहकांचे हाल

‘राज ठाकरे आहेत म्हणून आम्ही नाही’ ही भूमिका अयोग्य, आम्हाला भाजपचा पराभव करायचा आहे – संजय राऊत

मुंबईची ही लढाई अदानी यांच्या मुंबई ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नाविरुद्ध, संजय राऊत यांचा घणाघात

मुंबईकरांसाठी खुशखबर! मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर लोकलच्या एकूण 749 अतिरिक्त फेऱ्या

भाजप हिंदुत्वाचा आणखी किती अपमान करणार? सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या जाहिरातीने नवा गदारोळ, हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष दवे यांची भाजपवर टीका