Bihar Political Crisis – भाजपचे सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा घेणार उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ

नितीश कुमार यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर बिहारमध्ये नव्या सरकारच्या शपथविधीची तयारी सुरू आहे. नितीश कुमार यांनी राजदसोबतची आघाडी तोडून पुन्हा भाजपसोबत एनडीएमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज सायंकाळी 5 वाजता नव्या सरकारचा शपथविधी राजभवन येथे होणार असून नितीश कुमार नवव्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतील. त्यांच्यासोबत भाजपचे सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) आणि विजय सिन्हा (Vijay Sinha) हे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील.

नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर भाजप आमदारांची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये सम्राट चौधरी यांची विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी, तर विजय कुमार सिन्हा यांची उपनेतेपदी निवड करण्यात आली. त्यानंतर भाजपचे सर्व आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जाणार असून तिथून बसद्वारे राजभवानाकडे मार्गस्थ होतील.

#WATCH | Patna | In the legislative party meet, Bihar MLAs unanimously passed the proposal to form the NDA government in the state with BJP, JD(U) and other allies.

Samrat Chaudhary elected as the Leader of the legislative party, Vijay Sinha elected as the Deputy Leader. pic.twitter.com/TnJVLPZL8z

— ANI (@ANI) January 28, 2024