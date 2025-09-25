निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपचा जुमला, बिहारमधील लाडक्या बहिणींना देणार दहा हजार रुपये

सामना ऑनलाईन
|

बिहारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निवडणूकी आधीच राज्यातील तब्बल 75 लाख महिलांना दहा हजार रुपये देणार आहेत. शुक्रवारी बिहारमध्ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात येणार असून त्या दिवशी महिलांना हे पैसे त्यांच्या खात्यावर मिळणार आहेत.

महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणूकीत जोरदार फटका बसल्यानंतर भाजपप्रणित महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजना आणली व महिलांच्या खात्यावर दह महिना दीड हजार रुपये टाकले. त्यानंतर विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड हजार रुपयांऐवजी 2100 रुपये देण्यात येतील असे जाहीर केले. मात्र आता महायुतीचे सरकार राज्यात येऊन वर्ष होत आले तरी अद्याप महिलांना 2100 रुपये मिळाले नाहीत. त्या उलट राज्यातील तब्बल 24 लाख महिलांना लाडकी बहिण योजनेतून वगळण्यात आले.

व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैसे देणार

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने अंतर्गत महिलांना दिले जाणारे दहा हजार हे त्यांना एखादा व्यवसाय सुरू करता यावा यासाठी दिले जाणार आहेत. त्यासाठी एकूण 7500 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. दह हजार रुपये वापरून सदर महिला त्यांचा व्यवसाय सुरू करणार असून पुढे त्यांच्या प्रगतीनुसार सरकारकडून त्यांना व्यवसायवाढीसाठी दोन लाखापर्यंतची मदत केली जाणार आहे.

मोदी दिल्लीवरून पाठवणार पैसे

या योजनेच्या उद्घाटनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिल्लीवरून ऑनलाईन उपस्थित राहणार आहेत नितीश कुमार पाटणा येथे प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत.  यावेळी पंतप्रधानान दिल्लीवरूनच महिलांच्या खात्यात पैसे ट्रान्स्फर करणार आहेत.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अद्याप मदत नाहीच

महाराष्ट्रातील मराठवाड्याला महापूराचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे संसार, शेती सर्वच उद्ध्वस्त झाले आहे. हवालदिल झालेला शेतकरी सरकारकडे मदतीच्या आशेने बघत असताना अद्याप सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत जाहीर झालेली नाही.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पीएम केअर फंडातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती करा, उद्धव ठाकरे यांची मागणी

रील बनवताना मित्रांचा तोल गेला, 9 जण नदीत पडले; 5 जणांचा मृत्यू

लडाखमधील Gen-Z क्रांतीनंतर सोनम वांगचुक CBI च्या रडारवर; NGO तील परदेशी फंडिंग आणि कथित पाकिस्तान भेटीची चौकशी सुरू

महाराष्ट्रातील प्रलंबित निवडणुका आधी होणे आवश्यक; सुप्रीम कोर्टाचा विशेष अनुमती याचिकेत हस्तक्षेपाला नकार

हिंदुस्थानी हवाई दलाच्या ताफ्यात 97 तेजस फायटर दाखल होणार, 62 हजार कोटींचा मेगा डिफेन्स करार

शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पंचांग पाहणार आहात का? उद्धव ठाकरे यांचा सरकारला सवाल, सातबारा कोरा करण्याची मागणी

आम्ही राजकारणी नाही, शेतकरी आहोत! म्हणून तुम्हाला प्रश्न विचारणं चूक आहे का? मुख्यमंत्र्यांना खरमरीत सवाल

Ahilyanagar News – कर्जमाफी करा, कर्जमाफी करा! जिल्हा बँकेची सर्वसाधारण सभा शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी दणाणली, राम शिंदे व मंत्री विखेंसमोर जोरदार मागणी

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्र्यांची विधाने लाजीरवाणी; मदत करता म्हणजे उपकार करता काय? हर्षवर्धन सपकाळ यांचा हल्लाबोल