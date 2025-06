हिंदुस्थानची ‘कॉपी’ करायला गेले अन् तोंडावर आपटले, बिलावल भुट्टोंच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाला अमेरिकन खासदाराने फटकारले

जम्मू-कश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तान आणि पीओकेतील दहशतवादी तळांवर कारवाई केली. त्यानंतर पाकड्यांची पोलखोल करण्यासाठी जगभरातील देशांमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही पाठवले. याचीच कॉपी करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानने केला. पाकिस्ताननेही वेगवेगळ्या देशांमध्ये त्यांच्या खासदारांचे शिष्टमंडळ पाठवले. बिलावर भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचे एक शिष्टमंडळ अमेरिकेला गेले होते. तिथे त्यांची चांगलीच फजिती झाली आणि त्यांना दहशतवादावर कठोर बोल ऐकावे लागले.

पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचे अध्यक्ष आणि माजी मंत्री बिलावल भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखाली पाकिस्तानचे एक शिष्टमंडळ अमेरिकेत गेले होते. यावेळी अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य, ज्येष्ठ खासदार ब्रॅड शेरमन यांनी पाकिस्तानला चांगलेच खडे बोल सुनावले आहेत. याबाबत त्यांनी आपल्या अधिकृत एक्स (आधीचे ट्विटर) अकाऊंटवरून पोस्टही शेअर केली आहे.

I emphasized to the Pakistani delegation the importance of combatting terrorism, and in particular, the group Jaish-e-Mohammed, who murdered my constituent Daniel Pearl in 2002. Pearl’s family continues to live in my district, and Pakistan should do all it can to eliminate this…

— Congressman Brad Sherman (@BradSherman) June 5, 2025