बिल्कीस बानो प्रकरण : दोषींच्या सुटकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस

गुजरातच्या गोध्रा येथे घडलेल्या बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सर्व 11 कैद्यांची सुटका करण्यात आली. या सर्वांची गुजरात सरकारच्या माफी योजनेअंतर्गत तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सादर केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेत राज्य सरकार व सर्व दोषींना नोटीस जारी केल्या आहेत. तसेच या प्रकरणावर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

Bilkis Bano case | Supreme Court seeks response from Gujarat govt on a plea challenging the remission granted to 11 convicts; issues notice to the Gujarat government and posts the matter for hearing after two weeks. pic.twitter.com/7eNAUhl3kM

