Photo – उद्धव ठाकरे यांच्यावर देशभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव

आज 27 जुलै रोजी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवस. त्यांच्यावर देशभरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.

माझे झुंझार नेते .. लढवय्या मित्र .. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.@uddhavthackeray pic.twitter.com/2tmSiBDD0i

Happiest birthday wishes to my party President, Shri Uddhav Thackeray ji, wishing him good health, happiness and success always. pic.twitter.com/1HQuYFUPm5

— Priyanka Chaturvedi🇮🇳 (@priyankac19) July 27, 2023