‘हे अलिबाबा अन् 40 चोरांचे सरकार’, खासदाराचे मध्यावधी निवडणुकीचे आव्हान

झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर सध्या अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. झारखंडमध्ये उद्भवलेल्या या राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) यांनी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. हे अलिबाब आणि चाळीस चोरांचे सरकार असल्याचा टोला त्यांनी लगावला आहे.

गोड्डाचे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी झारखंड सरकारवर जोरदार टिकास्त्र डागले. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्वत:ला खाण लीजवर दिल्याचा आरोप होत असतानाच हे चोरांचे सरकार असल्याचे दुबे म्हणाले. हेमेंत सोरेन अलिबाबा आहेत आणि त्यांचे समर्थक चाळीस चोर असल्याचा टोला त्यांनी लगावला. ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे.

राज्यपाल किंवा निवडणूक आयोगाने सोरेन यांच्या अपात्रतेसाठी पत्र पाठवलेले नाही, परंतु मुख्यमंत्रीपद गमावण्याच्या भीतीने ते आपल्या आमदारांसोबत सैरावैरा धावत आहेत. हेमंत सोरेने हे प्रामाणिक असतील तर त्यांनी सीबीआय किंवा ईडाला घाबरू नये, असे निशिकांत दुबे म्हणाले. तसेच यावेळी त्यांनी मध्यावधी निवडणुका घेण्याचे आव्हानही दिले.

BJP challenges Hemant Soren for mid-term polls; party MP says Jharkhand has “Alibaba chalis chor” govt

