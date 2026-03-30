त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज, नवीन पटनाईक यांची भाजप खासदार निशिकांत दुबेंवर टीका

ओडिशाचे माजी मुख्यमंत्री आणि बीजेडीचे अध्यक्ष नवीन पटनायक यांनी भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांच्या वक्तव्यावर तीव्र टीका करत त्यांना “मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज आहे” असे म्हटले आहे. स्वातंत्र्यसैनिक आणि माजी मुख्यमंत्री बिजू पटनायक यांच्याबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे.
27 मार्च रोजी निशिकांत दुबे यांनी दावा केला होता की, 1960 च्या दशकात चीनविरुद्धच्या युद्धाच्या काळात माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयए यांच्यातील दुवा म्हणून बिजू पटनायक काम करत होते. या वक्तव्यावर नवीन पटनायक यांनी संताप व्यक्त केला.
“दुबे यांनी केलेले वक्तव्य अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टी बोलण्यासाठी त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज आहे,” असे नवीन पटनायक यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे म्हटले की, “नेहरूंनी बिजू बाबूंसाठी दिल्लीत कार्यालय ठेवले होते, हा दावा मला मान्य नाही.”
त्या काळातील आठवणी सांगताना पटनायक म्हणाले, “मी तेव्हा 13 वर्षांचा होतो. चीनच्या हल्ल्यामुळे बिजू बाबू किती संतापले होते आणि त्यांनी त्याविरुद्ध किती प्रयत्न केले, हे मला आठवते.”
या वक्तव्यामुळे ओडिशात मोठा वाद निर्माण झाला असून बिजू पटनायक यांच्या समर्थकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेस आणि नेहरू यांच्यावर टीका करण्याच्या प्रयत्नात बिजू पटनायक यांचे नाव ओढल्याची टीका बीजेडीच्या नेत्यांनी केली आहे.
दरम्यान, बीजेडीचे खासदार सस्मित पात्रा यांनी निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीतून राजीनामा दिला आहे. तसेच मानस मंगराज, सुभाशीष खुंटिया, मुजीबुल्ला खान आणि निरंजन बिशी या खासदारांनीही दुबे यांच्या वक्तव्याचा निषेध करत ते “ओडिशाच्या अभिमानाचा अपमान” असल्याचे म्हटले आहे. बीजेडीचे वरिष्ठ नेते देबी प्रसाद मिश्रा यांनीही दुबे यांच्या वक्तव्याचा तीव्र निषेध करत त्यांच्याकडून माफीची मागणी केली आहे.