राजस्थानचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने जमवले 500 कोटी, काँग्रेस प्रवक्त्याचा आरोप

राजस्थानमधील काँग्रेसचे सरकार पाडण्यसाठी भाजपने मुंबईतून 500 कोटी रुपये जमवले आहेत, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. या प्रकरणी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

We have got information that collection of more than ₹500 crores have been done from Mumbai in order to topple the @ashokgehlot51 ji led @INCIndia govt in Rajasthan. I have spoken to @AnilDeshmukhNCP ji and requested him to look into this serious matter to find the masterminds. https://t.co/mXh4afPJZP

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) July 17, 2020